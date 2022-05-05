Великобритания предоставит дополнительную гуманитарную помощь Украине

Великобритания предоставляет дальнейшую гуманитарную помощь Украине, ориентированную на наиболее уязвимых слоев населения

Великобритания предоставит дополнительную гуманитарную помощь Украине, ориентированную на наиболее уязвимые слои населения.

Как передает Report, учреждения Организации Объединенных Наций (ООН) и благотворительные организации, работающие на местах для оказания помощи, поддержки и защиты тем, кто находится в Украине и на ее границах, получат финансирование в размере 45 миллионов фунтов стерлингов от Великобритании в рамках более широкого пакета поддержки.

Из 45 миллионов фунтов стерлингов 15 миллионов пойдут в Гуманитарный фонд ООН в Украине (UHF). Еще 15 миллионов фунтов стерлингов будут направлены в ЮНИСЕФ.