Великобритания предоставит дополнительную гуманитарную помощь Украине, ориентированную на наиболее уязвимые слои населения.
Как передает Report, учреждения Организации Объединенных Наций (ООН) и благотворительные организации, работающие на местах для оказания помощи, поддержки и защиты тем, кто находится в Украине и на ее границах, получат финансирование в размере 45 миллионов фунтов стерлингов от Великобритании в рамках более широкого пакета поддержки.
Из 45 миллионов фунтов стерлингов 15 миллионов пойдут в Гуманитарный фонд ООН в Украине (UHF). Еще 15 миллионов фунтов стерлингов будут направлены в ЮНИСЕФ.