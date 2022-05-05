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Великобритания предоставит дополнительную гуманитарную помощь Украине

Великобритания предоставит дополнительную гуманитарную помощь Украине Великобритания предоставляет дальнейшую гуманитарную помощь Украине, ориентированную на наиболее уязвимых слоев населения
В регионе
5 мая 2022 г. 13:14
Великобритания предоставит дополнительную гуманитарную помощь Украине

Великобритания предоставит дополнительную гуманитарную помощь Украине, ориентированную на наиболее уязвимые слои населения.

Как передает Report, учреждения Организации Объединенных Наций (ООН) и благотворительные организации, работающие на местах для оказания помощи, поддержки и защиты тем, кто находится в Украине и на ее границах, получат финансирование в размере 45 миллионов фунтов стерлингов от Великобритании в рамках более широкого пакета поддержки.

Из 45 миллионов фунтов стерлингов 15 миллионов пойдут в Гуманитарный фонд ООН в Украине (UHF). Еще 15 миллионов фунтов стерлингов будут направлены в ЮНИСЕФ.

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