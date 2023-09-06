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Великобритания передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar

Великобритания передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2.
В регионе
6 сентября 2023 г. 11:38
Великобритания передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar

Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в соцсетях.

Представители RBSL уже отправились в Германию, чтобы помочь военнослужащим британской армии в подготовке разведывательных машин к отправке в Украину.

Специалисты оказали поддержку в диагностировании неисправностей, дали технические консультации и рекомендации по ремонту, советы по безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и приняли участие в ремонте. Всего в течение 32 дней удалось подготовить 23 бронемашины.

Сообщается, что броня машины была усилена дополнительными модулями Plasan, а также решеткой для противодействия ручным гранатометам.

Кроме того, корпус и башня техники снабжены усиленной противоминно-взрывной защитой и средствами электронного противодействия для защиты от самодельных взрывных устройств.

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