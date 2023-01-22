Великобритания передала Украине три воздушных судна Sea King

Вооруженные силы Украины получили британский спасательный вертолет Sea King.

Вооруженные силы Украины получили британский спасательный вертолет Sea King.

Как передает Report, об этом украинское министерство обороны сообщило в своем Telegram-канале.

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине", - цитирует пресс-служба ведомства министра обороны Алексея Резникова.

Напомним, что 23 ноября газета The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса сообщила, что власти Соединенного Королевства передадут Киеву три вертолета Sea King.