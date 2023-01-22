О нас

Великобритания передала Украине три воздушных судна Sea King

Великобритания передала Украине три воздушных судна Sea King Вооруженные силы Украины получили британский спасательный вертолет Sea King.
В регионе
22 января 2023 г. 02:49
Великобритания передала Украине три воздушных судна Sea King

Вооруженные силы Украины получили британский спасательный вертолет Sea King.

Как передает Report, об этом украинское министерство обороны сообщило в своем Telegram-канале.

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине", - цитирует пресс-служба ведомства министра обороны Алексея Резникова.

Напомним, что 23 ноября газета The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса сообщила, что власти Соединенного Королевства передадут Киеву три вертолета Sea King.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kiyev Britaniya helikopterlərini əldə etdiyini açıqlayıb

Самое важное

Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
19 января 2023 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi