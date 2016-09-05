Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Великобритания назначила нового посла в Иране впервые с 2011 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, им стал Николас Хоптон, ранее являвшийся послом Великобритании в Катаре и Йемене.

В британском правительстве выразили надежду, что этот шаг будет способствовать продуктивному сотрудничеству между двумя странами.

В августе 2015 года сообщалось, что Иран вновь открыл свое посольство в Лондоне, после того как Великобритания возобновила дипломатические отношения с Тегераном.

В 2011 году демонстранты в Тегеране атаковали посольство Великобритании в знак протеста против западных санкций, введенных в отношении Ирана. Посольство было закрыто, а затем Иран принял решение закрыть свою дипмиссию в Лондоне.