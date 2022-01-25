Величие эпохи – с Аркадагом!

Под мудрым руководством уважаемого президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 2021 год вошел в новейшую историю нашего народа достижениями в отраслях народного хозяйства и достигнутыми великими рубежами. Эти успехи были достигнуты в результате пр

Под мудрым руководством уважаемого президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 2021 год вошел в новейшую историю туркменского народа достижениями в отраслях народного хозяйства и достигнутыми великими рубежами. Эти успехи были достигнуты в результате проводимой президентом Туркменистана государственной политики по развитию цифровой экономики, диверсификации экономики и дальнейшему повышению уровня жизни нашего народа. Это отражено в провозглашённом в нашей стране девизе 2022 года – "Эпоха народа с Аркадагом".

С первых дней правления лидера нации в Туркменистане успешно реализуется экономическая стратегия по последовательной диверсификации национальной экономики. Проведение масштабной работы в соответствующей сфере и эффективная цифровизация национальной экономики позволили Туркменистану стать экономически мощным, индустриально развитым государством. Об этом свидетельствуют успехи и положительные результаты, достигнутые в 2021 году – новой исторической эпохе с Аркадагом.

Глава государства уделяет особое внимание развитию цифровой экономики, которая является технологическим направлением сегодняшнего развития. В этой связи постановлением президента Туркменистана в начале 2021 года были утверждены "Государственная программа развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021 – 2025 годы" и План мероприятий по ее реализации. С принятием вышеупомянутых документов в летопись года была вписана широкомасштабная работа, ознаменованная историческими достижениями по развитию цифровой экономики во всех отраслях народного хозяйства.

Президент Туркменистана - Аркадаг является примером для туркменского народа во всех отношениях, пробуждая дух патриотизма прославлением святости Родины. В дни празднования Нового года преподнесение в дар народу главой государства прекрасного стихотворения "Край родной, Туркменистан!" стало ярким проявлением патриотических чувств и образцом поэтического восхваления Отчизны. Все стихотворение преисполнено горячей любви к Родине, глубокого смысла и философии. Прекрасные стихи, будучи кладезем мудрости, звучат призывом к созиданию для творческих деятелей, а также воодушевляющим напутствием, которое вдохновляет Туркменистане на новые трудовые достижения и успехи во имя процветания и благополучия любимой Родины. Вдохновенные строки замечательного стихотворения:

И прекрасная страна, и Отечество святое, –

И любимая Отчизна – край родной, Туркменистан!

– очень трогательно и чудесно доносят до человеческого сердца и разума языком поэзии, что все начинается с Родины, святости родной земли, которая является наивысшей ценностью человеческой жизни.

Прекрасное стихотворение "Край родной, Туркменистан!" стало для каждого из нас образцовым стихотворным посвящением Родине. Заключительные строки поэтического эссе:

Неуклонно исполняя дедов-прадедов наказ,

Совершаешь ты великий подвиг, мой Туркменистан!

– являются непоколебимой верой в созидательные и мирные силы отечества, словно солнца, освещающего лучами мира всю Землю.

Следуя примеру такого патриотизма, туркменский народ достигает новых трудовых свершений во всех сферах народного хозяйства. Это в полной мере отражается во всех наших достижениях в результате государственной политики, проводимой общенациональным лидером страны по развитию цифровой экономики, диверсификации национальной экономики и обеспечению благосостояния народа.

Сегодня достижения Туркменистана в народном хозяйстве получили всеобщее признание во всем мире. Об этом свидетельствует тот факт, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило стране рейтинг на уровне "В+ стабильный". Это свидетельствует о стабильном развитии национальной экономики независимого, нейтрального Туркменистана, экономическое развитие которого признано самыми авторитетными мировыми агентствами.

Как известно, "Эпоха народа с Аркадагом" — время великих достижений и свершений. Ведь каждый день туркменского народа под мудрым руководством президента Туркменистана ознаменован прекрасными и значимыми событиями. Ежегодно в стране строятся крупные объекты и сооружения. Ряд таких объектов также был открыт и введен в эксплуатацию в прошлом году. В частности, вместо запланированных 30 объектов в эксплуатацию сданы 73 современных объекта социального и производственного назначения. В их числе комплекс зданий, состоящий из ашхабадских торгово-развлекательных и деловых центров и современных жилых домов, международный аэропорт в Керки, участок Ашхабад-Теджен скоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат, текстильные комплексы в Кака и Бабадайхане. Все эти крупные социальные и промышленные объекты, построенные и сданные в эксплуатацию в Туркменистане, свидетельствуют о том, что в эпоху с Аркадагом, наряду с процветанием национальной экономики динамично растет и уровень благосостояния народа.

Богатая на важные события первая неделя 2022 года, начавшего свой отсчет под лозунгом "Эпоха народа с Аркадагом", продемонстрировала тот факт, что внимание уважаемого президента сосредоточено на заботе о благополучии народа и вопросах, связанных с будущим развитием национальной экономики. Это в полной мере подтверждается искренним интересом Лидера нации к жизни местного населения и основным направлениям перспективного развития народного хозяйства в рамках рабочих визитов во все уголки страны в первые дни текущего года.

Атташе посольства Туркменистана в Азербайджане

Кемал Гараев