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Ведется подготовка к встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии

Ведется подготовка к встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.
В регионе
23 февраля 2023 г. 11:24
Ведется подготовка к встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии

В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он напомнил, что в конце декабря в Москве состоялась встреча министров обороны РФ, Сирии и Турции.

"Пожелание подключиться к переговорному процессу выразил также Иран. С учетом характера отношений, связывающих Тегеран с Дамаском с одной стороны, и Анкарой - с другой, а также региональной роли Ирана, его конструктивного участия в "астанинском формате", остающемся единственным эффективным инструментом международного содействия сирийскому урегулированию, мы поддержали такую постановку вопроса", - отметил он.

Богданов сказал, что все эти контакты силовиков и дипломатов призваны подготовить условия для сирийско-турецких переговоров на различных уровнях.

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Версия на английском языке Preparations underway for quadrilateral meeting of FMs of Türkiye, Iran, Syria and Russia
Версия на азербайджанском языке Türkiyə, İran, Suriya və Rusiya XİN başçılarının dördtərəfli görüşünə hazırlıq aparılır

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