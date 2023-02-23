Ведется подготовка к встрече представителей России, Ирана, Турции и Сирии

В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.

В настоящее время прорабатывается возможность организации четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он напомнил, что в конце декабря в Москве состоялась встреча министров обороны РФ, Сирии и Турции.

"Пожелание подключиться к переговорному процессу выразил также Иран. С учетом характера отношений, связывающих Тегеран с Дамаском с одной стороны, и Анкарой - с другой, а также региональной роли Ирана, его конструктивного участия в "астанинском формате", остающемся единственным эффективным инструментом международного содействия сирийскому урегулированию, мы поддержали такую постановку вопроса", - отметил он.

Богданов сказал, что все эти контакты силовиков и дипломатов призваны подготовить условия для сирийско-турецких переговоров на различных уровнях.