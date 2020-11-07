Ведущий ток-шоу и его жена погибли при крушении самолета в Подмосковье

Ведущий ток-шоу на федеральном телеканале Александр Колтовой и его жена погибли при крушении легкомоторного самолета, которое произошло в Подмосковье.

Ведущий ток-шоу на федеральном телеканале Александр Колтовой и его жена погибли при крушении легкомоторного самолета, которое произошло в Подмосковье.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, сообщается, что А.Колтовой увлекался пилотированием.

Ранее он вел несколько телевизионных шоу, среди которых "ДНК" и "Звезды сошлись". В 2006 году работал редактором проекта "Галилео".

О крушении легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы в Московской области стало известно в субботу. Сообщалось, что в результате жесткой посадки в поле погибли два человека. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной версии, причиной ЧП могло стать возгорание двигателей.