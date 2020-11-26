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Ведется демаркация государственной границы Азербайджана с Арменией

Ведется демаркация государственной границы Азербайджана с Арменией Представители ВС Азербайджана, Армении и России на территории Кельбаджарского района на азербайджано-армянской границе начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS).
В регионе
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26 ноября 2020 г. 23:21
Ведется демаркация государственной границы Азербайджана с Арменией

Представители ВС Азербайджана, Армении и России на территории Кельбаджарского района на азербайджано-армянской границе начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS).

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армению, часть демаркационных работ проводится на участке Зодского (Сеюдлю) рудника, который находится в Кельбаджарском районе.

Отмечается, что полноценная и точная демаркация границы на том или ином участке границы чрезвычайно важна в плане исключения споров по поводу принадлежности той или иной части границы, а также возможных провокаций.

Сообщается, что после демаркации ВС Азербайджана и Армении разместят свои военные базы на уточненных границах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin demarkasiya işləri aparılır

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