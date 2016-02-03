Вдоль таджикско-афганской границы сосредоточено около 5 тыс. боевиков

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Душанбе обеспокоены продолжающейся концентрацией неподконтрольных Кабулу вооруженных отрядов вдоль границ с Таджикистаном, численность которых, по таджикским разведданным, составляет не менее 5 тыс. боевиков. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"Наши спецслужбы не только внимательно отслеживают ситуацию в населенных пунктах как этого, так и других уездов провинции Кундуз, но и приняли дополнительные меры безопасности за счет укрепления Пянджского погранотряда", - отметил офицер ГКНБ, комментируя сообщения СМИ Афганистана о появлении в пограничном афганском уезде Имам-Сохиб нескольких сотен вооруженных иностранных наемников. По его словам, всего вдоль таджикско-афганской границы протяженностью в 1344 км сосредоточено до 5 тыс. боевиков. Представитель ведомства указал, что в состав боевиков входят представители движения "Талибан", группировок "Исламское движение Узбекистана", "Джамаати Ансаруллох", есть несколько десятков выходцев из Таджикистана.