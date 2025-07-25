Вблизи Стамбула горит катер с 16 людьми на борту - ОБНОВЛЕНО

Вблизи города Стамбул в Турции в районе Кыналыада горит катер, на борту которого находятся 16 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global.
Сообщается, что к месту происшествия привлечены сотрудники Командования Береговой охраны.
Пассажиры, прыгнувшие в воду с горящего катера, спасены.
16:07
В районе Кыналыада, недалеко от Стамбула, произошел пожар на катере.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
По предварительной информации, на борту находились 12 человек.