Вблизи Стамбула горит катер с 16 людьми на борту - ОБНОВЛЕНО

Вблизи Стамбула горит лодка с 12 людьми на борту

Вблизи города Стамбул в Турции в районе Кыналыада горит катер, на борту которого находятся 16 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global.

Сообщается, что к месту происшествия привлечены сотрудники Командования Береговой охраны.

Пассажиры, прыгнувшие в воду с горящего катера, спасены.

16:07

В районе Кыналыада, недалеко от Стамбула, произошел пожар на катере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По предварительной информации, на борту находились 12 человек.