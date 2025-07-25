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Вблизи Стамбула горит катер с 16 людьми на борту - ОБНОВЛЕНО

Вблизи Стамбула горит катер с 16 людьми на борту - ОБНОВЛЕНО Вблизи Стамбула горит лодка с 12 людьми на борту
В регионе
25 июля 2025 г. 17:03
Вблизи Стамбула горит катер с 16 людьми на борту - ОБНОВЛЕНО

Вблизи города Стамбул в Турции в районе Кыналыада горит катер, на борту которого находятся 16 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global.

Сообщается, что к месту происшествия привлечены сотрудники Командования Береговой охраны.

Пассажиры, прыгнувшие в воду с горящего катера, спасены.

16:07

В районе Кыналыада, недалеко от Стамбула, произошел пожар на катере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По предварительной информации, на борту находились 12 человек.

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Версия на азербайджанском языке İstanbul yaxınlığında içərisində 16 nəfərin olduğu yaxta yanır, əraziyə Sahil Mühafizə Komandanlığı cəlb olunub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Yacht with 12 people on board catches fire near Istanbul

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