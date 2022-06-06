Вблизи грузино-азербайджанской границы будет создана охраняемая зона

Между Национальным парком Грузии Вашловани и азербайджано-грузинской государственной границей будет создана охраняемая зона.

Между Национальным парком Грузии Вашловани и азербайджано-грузинской государственной границей будет создана охраняемая зона.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

На сегодняшнем заседании правительства Грузии был одобрен подготовленный структурой законопроект о создании и управлении охранной территорией в многофункциональной долине Самух имени Нугзара Зазанашвили.

"Создаваемая зона станет первой в Грузии заповедной зоной, названной в честь известного эколога и поэта Нугзара Зазанашвили. При непосредственном участии Нугзара Зазанашвили в стране создано множество охраняемых территорий, а также с 2013 года активно реализовался проект по восстановлению популяции джейранов", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что в 1990-х годах в Грузии полностью исчезла популяция джейранов. Проект по восстановлению популяции джейранов был реализован при активной поддержке Всемирного фонда охраны природы (WWF) и правительства Азербайджана. Сегодня численность популяции джейранов в долине Самух превышает 200 особей. В этом году на свет появилось уже восьмое их поколение.

В ведомстве отметили, что создание охраняемой территории позволит обеспечить долгосрочное проживание джейранов в регионе, сохранить биоразнообразие, развивать экотуризм и традиционное овцеводство, продолжительно использовать пастбища.