ВБ выделит Украине займ в $100 млн для помощи внутренне перемещенным лицам

Всемирный банк в скором времени выделит Украине займ в размере 100 млн долларов для помощи внутренне перемещенным лицам.

Всемирный банк в скором времени выделит Украине займ в размере 100 млн долларов для помощи внутренне перемещенным лицам.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

"Учитывая острую потребность в финансировании центрального бюджета, Всемирный банк в настоящее время сосредотачивает свое внимание на оказании скорой и немедленной помощи, которая, в свою очередь, может помочь населению, особенно наиболее уязвимым группам населения. Во-первых, очень скоро мы выделим еще 100 млн долларов в помощь внутренне перемещенным лицам", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Банерджи добавил, что ВБ продолжает в рамках существующих проектов оказывать помощь в секторе здравоохранения, инфраструктуры и энергетики.

"Мы также изучаем возможности сотрудничества с другими двусторонними партнерами по развитию (например Италия, Япония и Соединенные Штаты), которые очень заинтересованы в привлечении к ссуде PEACE (проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине") и финансировании других видов подтверждаемых бюджетных расходов", – отметил региональный директор ВБ.