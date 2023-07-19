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ВБ выделит 500 млн долларов для энергосистемы Украины

ВБ выделит 500 млн долларов для энергосистемы Украины Всемирный банк (ВБ) планирует направить 500 млн долларов на обеспечение устойчивости украинской энергосистемы в зимний отопительный период.
В регионе
19 июля 2023 г. 15:55
ВБ выделит 500 млн долларов для энергосистемы Украины

Всемирный банк (ВБ) планирует направить 500 млн долларов на обеспечение устойчивости украинской энергосистемы в зимний отопительный период.

Как передает Report, об этом сообщило Минэнергетики Украины.

"Средства будут направлены на закупку оборудования для услуг по отоплению и оборудования для инфраструктуры передачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что в стране зафиксировано 271 попадание по энергообъектам, некоторые из которых не подлежат восстановлению.

До этого ведомство сообщало, что более 300 населенных пунктов в девяти регионах страны остались без электроснабжения из-за грозы.

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Версия на английском языке WB to allocate $500 million for Ukraine's power grid

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