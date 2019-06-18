ВБ выделил 62 млн долларов энергосектору Грузии

​ВБ выделил 62 млн долларов энергосектору Грузии

18 июня, 2019 14:50

https://report.az/storage/news/d2c570278da50d7684aa53c7d6141c20/b8892c61-3008-4033-aba5-0c052480f482_292.jpg Всемирный банк (ВБ) выделил кредит в размере 62 млн долларов на развитие энергосистемы Грузии. Как сообщает грузинское бюро Report, соглашение было подписано между ВБ и министерством финансов Грузии. Документ подписали региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон и министр финансов Грузии Иване Мачавариани. Целью проекта является повышение уровня надежности энергоснабжения на западе Грузии и финансовое оздоровление Государственной электросистемы Грузии.

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