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ВБ выделил 62 млн долларов энергосектору Грузии

​ВБ выделил 62 млн долларов энергосектору Грузии

Всемирный банк (ВБ) выделил кредит в размере 62 млн долларов на развитие энергосистемы Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, соглашение было подписано между ВБ и министерством финансов Грузии.

Документ подписали региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон и министр финансов Грузии Иване Мачавариани.

Целью проекта является повышение уровня надежности энергоснабжения на западе Грузии и финансовое оздоровление  Государственной электросистемы Грузии.

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