​ВБ выделил 62 млн долларов энергосектору Грузии

Всемирный банк (ВБ) выделил кредит в размере 62 млн долларов на развитие энергосистемы Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, соглашение было подписано между ВБ и министерством финансов Грузии.
Документ подписали региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон и министр финансов Грузии Иване Мачавариани.
Целью проекта является повышение уровня надежности энергоснабжения на западе Грузии и финансовое оздоровление Государственной электросистемы Грузии.
Cəmilə BabayevaАвтор новости