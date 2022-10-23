ВБ: Уровень бедности в Армении может достичь почти 40 % в 2022 году

Уровень бедности в Армении в 2022 году может достичь 39,6 процента от общей численности населения.

Уровень бедности в Армении в 2022 году может достичь 39,6 процента от общей численности населения.

Как передает Report , это следует из прогноза Всемирного банка (ВБ).

Согласно данным ВБ, в этом году ситуация в связи с показателем бедности населения в Армении усугубится.

Ранее ООН сообщила, что в Армении 500 тыс. человек страдают от недоедания. Информация об этом отразилась в "Карте голода" Всемирной продовольственной программы организации. Согласно данным программы, только за последний месяц число страдающих от недоедания в этой стране увеличилось на 10 тыс. человек.