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ВБ: Уровень бедности в Армении может достичь почти 40 % в 2022 году

ВБ: Уровень бедности в Армении может достичь почти 40 % в 2022 году Уровень бедности в Армении в 2022 году может достичь 39,6 процента от общей численности населения.
В регионе
23 октября 2022 г. 08:18
ВБ: Уровень бедности в Армении может достичь почти 40 % в 2022 году

Уровень бедности в Армении в 2022 году может достичь 39,6 процента от общей численности населения.

Как передает Report, это следует из прогноза Всемирного банка (ВБ).

Согласно данным ВБ, в этом году ситуация в связи с показателем бедности населения в Армении усугубится.

Ранее ООН сообщила, что в Армении 500 тыс. человек страдают от недоедания. Информация об этом отразилась в "Карте голода" Всемирной продовольственной программы организации. Согласно данным программы, только за последний месяц число страдающих от недоедания в этой стране увеличилось на 10 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Bu il Ermənistanda əhalinin yoxsulluq səviyyəsi 39,6 faizə çata bilər

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