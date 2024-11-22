О нас

ВБ предоставит Украине кредит на сумму почти 5 млрд долларов

ВБ предоставит Украине кредит на сумму почти 5 млрд долларов Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине кредит на сумму 4,8 млрд долларов за счет средств США и других партнеров.
В регионе
22 ноября 2024 г. 17:56
ВБ предоставит Украине кредит на сумму почти 5 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине кредит на сумму 4,8 млрд долларов за счет средств США и других партнеров.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующее кредитное соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и операционный менеджер ВБ по делам стран Восточной Европы Кевин Томлинсон.

Документ подписан в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине".

Украина рассчитывает получить финансирование в ближайшее время. Средства планируется направить "на приоритетные социальные бюджетные расходы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Турецкий министр: Армения заинтересована в прохождении Зангезурского коридора через свою территорию
Турецкий министр: Армения заинтересована в прохождении Зангезурского коридора через свою территорию
22 ноября 2024 г. 15:47
Глава армянской диаспоры в Саратовской области покинул должность после скандала с его сыном
Глава армянской диаспоры в Саратовской области покинул должность после скандала с его сыном
22 ноября 2024 г. 15:24
Эксперты: Энергетика будет приоритетной темой на переговорах Путина в Казахстане
Эксперты: Энергетика будет приоритетной темой на переговорах Путина в Казахстане
22 ноября 2024 г. 14:50
Турецкая армия ликвидировала пятерых террористов на севере Сирии
Турецкая армия ликвидировала пятерых террористов на севере Сирии
22 ноября 2024 г. 14:26
Зеленский лишил госнаград 34 человек, в том числе Азарова и Медведчука
Зеленский лишил госнаград 34 человек, в том числе Азарова и Медведчука
22 ноября 2024 г. 13:28
На следующей неделе пройдет экстренное заседание Совета Украина-НАТО
На следующей неделе пройдет экстренное заседание Совета Украина-НАТО
22 ноября 2024 г. 12:21
Российские хакеры опубликовали список ВИЧ-пациентов, которых могут призвать в ВСУ
Российские хакеры опубликовали список ВИЧ-пациентов, которых могут призвать в ВСУ
22 ноября 2024 г. 10:16
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ
Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ
22 ноября 2024 г. 09:58
Бектенов провел совещание по поручениям президента Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины
Бектенов провел совещание по поручениям президента Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины
22 ноября 2024 г. 08:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi