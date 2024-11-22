ВБ предоставит Украине кредит на сумму почти 5 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине кредит на сумму 4,8 млрд долларов за счет средств США и других партнеров.

Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине кредит на сумму 4,8 млрд долларов за счет средств США и других партнеров.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующее кредитное соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и операционный менеджер ВБ по делам стран Восточной Европы Кевин Томлинсон.

Документ подписан в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине".

Украина рассчитывает получить финансирование в ближайшее время. Средства планируется направить "на приоритетные социальные бюджетные расходы".