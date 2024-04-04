ЕС намерен предоставить Армении вооружение

ЕС намерен поддержать вооруженные силы Армении, речь идет о существенной поддержке.

Европейский союз намерен развивать военно-техническое сотрудничество с Арменией и предоставить ей вооружение несмертельного действия.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом посол ЕС в Армении Василис Марагос заявил в ходе парламентских слушаний на тему "Новые перспективы и вызовы евроинтеграции Армении".

"ЕС намерен поддержать вооруженные силы Армении с точки зрения нелетального оружия, речь идет о существенной поддержке, чтобы иметь возможность усилить возможности. Речь идет о рамках Европейского мирного механизма. ЕС по-прежнему полностью привержен стабилизации и урегулированию ситуации в регионе, включая встречи, организованные президентом Европейского совета", - заявил Марагос.

Он выразил уверенность в результатах сотрудничества: "Сотрудничество ЕС-Армения очень важно для верховенства закона, мы также собираемся подписать завтра в Брюсселе документ с Арменией, который углубит сотрудничество в рамках уголовных дел и обеспечит высокие стандарты защиты персональных данных, независимости судебной власти и верховенство закона".