Госдеп ввел визовые ограничения против 20 граждан Грузии

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства, законодателей и работников правоохранительных органов.

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства, законодателей и работников правоохранительных органов.

Как передает Report , соответствующее заявление размещено на сайте Госдепартамента.

В документе отмечается, что США в рамках своей политики визовых ограничений ввел запрет на выдачу виз лицам, ответственным за "подрыв демократии" в Грузии или причастным к этому. Рестрикции коснутся 20 человек, включая министров, членов парламента, работников правоохранительных органов и сотрудников безопасности.

Также в сообщении говорится о подготовке дополнительных мер, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто "подрывает демократические процессы" в Грузии.