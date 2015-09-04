Вашингтон рекомендовал семьям военных покинуть Турцию

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/Вашингтон рекомендовал семьям американских дипломатов и военных, размещенных в Турции, покинуть страну на фоне активизации боевых действий против экстремистской группировки "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, представитель Пентагона Питер Кук заявил, что добровольная эвакуация может коснуться около 900 человек в окрестностях города Адана недалеко от авиабазы Инджирлик.

Он отметил, что рекомендация покинуть страну не связана с какими-то конкретными инцидентами, это лишь мера предосторожности.

Месяц назад Турция после долгих переговоров согласилась предоставить самолетам военной коалиции, возглавляемой США, возможность пользоваться двумя своими авиабазами для борьбы с боевиками "Исламского государства".

Позднее было достигнуто соглашение, по которому турецкая военная авиация имеет право принимать участие в авиаударах международной коалиции.