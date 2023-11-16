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Вашингтон работает над новыми санкциями против Тегерана

Вашингтон работает над новыми санкциями против Тегерана США готовят новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
В регионе
16 ноября 2023 г. 07:04
Вашингтон работает над новыми санкциями против Тегерана

США готовят новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом агентству Bloomberg заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Мы собираемся привести в исполнение эти санкции", - сказал Хохштейн в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Он добавил, что экспорт нефти из Ирана составляет более 1 млн баррелей в день и эти "цифры снизятся".

Bloomberg отметил, что высказывания Хохштейна прозвучали на фоне спекуляций о том, что США могут ужесточить ограничения на экспорт иранской нефти после атак боевиков ХАМАС на Израиль и поддержки Тегераном палестинской стороны.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İranın neft sektoruna qarşı yeni sanksiyalar hazırlayır

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