Вашингтон работает над новыми санкциями против Тегерана

США готовят новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
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"Мы собираемся привести в исполнение эти санкции", - сказал Хохштейн в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
Он добавил, что экспорт нефти из Ирана составляет более 1 млн баррелей в день и эти "цифры снизятся".
Bloomberg отметил, что высказывания Хохштейна прозвучали на фоне спекуляций о том, что США могут ужесточить ограничения на экспорт иранской нефти после атак боевиков ХАМАС на Израиль и поддержки Тегераном палестинской стороны.