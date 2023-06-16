Вашингтон обсуждает с Тегераном ядерную сделку

США и Иран близки к соглашению об обмене пленными и ряду других договоренностей. В четверг это подтвердили власти Омана, выступившие посредниками между Вашингтоном и Тегераном. При этом в центре внимания остаются перспективы возврата к ядерной сделке, или

США и Иран близки к соглашению об обмене пленными и ряду других договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", это подтвердили власти Омана, выступившие посредниками между Вашингтоном и Тегераном. При этом в центре внимания остаются перспективы возврата к ядерной сделке, или Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Хотя в Омане на этот счет настроены весьма оптимистично, дать вторую жизнь договоренностям 2015 года будет непросто: слишком сильное давление оказывается на администрацию Джо Байдена как внутри страны, так и извне.

Подробностями прямых контактов между США и Ираном поделился министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

"Я вижу серьезность намерений Вашингтона и Тегерана, переговорщики которых пытаются спасти ядерную сделку 2015 года,— сказал он.— Маскат считает, что руководство Ирана серьезно настроено на достижение соглашения, и если другая сторона (США.— "Ъ") добросовестно подойдет к этому, они (иранские власти.— "Ъ") готовы будут ответить тем же".

Министр также уточнил, что в обозримом будущем Иран может вернуть доступ к своим средствам на зарубежных счетах, потерянный после введения Вашингтоном санкций против Тегерана, — "осталось согласовать процедуру и график выполнения этой задачи". Оптимизм, по словам министра, внушает и ход переговоров по "обмену пленными": "Иран и США близки к заключению соглашения. Осталось лишь договориться по техническим вопросам".