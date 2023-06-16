О нас

Вашингтон обсуждает с Тегераном ядерную сделку

Вашингтон обсуждает с Тегераном ядерную сделку США и Иран близки к соглашению об обмене пленными и ряду других договоренностей. В четверг это подтвердили власти Омана, выступившие посредниками между Вашингтоном и Тегераном. При этом в центре внимания остаются перспективы возврата к ядерной сделке, или
В регионе
16 июня 2023 г. 02:43
Вашингтон обсуждает с Тегераном ядерную сделку

США и Иран близки к соглашению об обмене пленными и ряду других договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", это подтвердили власти Омана, выступившие посредниками между Вашингтоном и Тегераном. При этом в центре внимания остаются перспективы возврата к ядерной сделке, или Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Хотя в Омане на этот счет настроены весьма оптимистично, дать вторую жизнь договоренностям 2015 года будет непросто: слишком сильное давление оказывается на администрацию Джо Байдена как внутри страны, так и извне.

Подробностями прямых контактов между США и Ираном поделился министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

"Я вижу серьезность намерений Вашингтона и Тегерана, переговорщики которых пытаются спасти ядерную сделку 2015 года,— сказал он.— Маскат считает, что руководство Ирана серьезно настроено на достижение соглашения, и если другая сторона (США.— "Ъ") добросовестно подойдет к этому, они (иранские власти.— "Ъ") готовы будут ответить тем же".

Министр также уточнил, что в обозримом будущем Иран может вернуть доступ к своим средствам на зарубежных счетах, потерянный после введения Вашингтоном санкций против Тегерана, — "осталось согласовать процедуру и график выполнения этой задачи". Оптимизм, по словам министра, внушает и ход переговоров по "обмену пленными": "Иран и США близки к заключению соглашения. Осталось лишь договориться по техническим вопросам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vaşinqton Tehranla nüvə sazişini müzakirə edir

Экслюзивные новости

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi