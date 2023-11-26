Вашингтон и Анкара обсудят поставку гуманитарной помощи в сектор Газа

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон посетит Турцию, где намерен обсудить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон посетит Турцию, где намерен обсудить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США.

В документе отмечается, что Нельсон с 26 ноября по 1 декабря посетит столицу Омана Маскат, а также Анкару и Стамбул, где намерен затронуть вопрос оказания финансового давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, а также ограничительные меры в отношении РФ.

В Турции, как следует из заявления, замминистра финансов США "обсудит усилия по предотвращению, нарушению, а также расследованию торговой и финансовой активности", направленной на поддержку войны в Украине.