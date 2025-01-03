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Вашингтон готов работать с Баку и Ереваном в любом формате для заключения мирного договора

Вашингтон готов работать с Баку и Ереваном в любом формате для заключения мирного договора Вашингтон готов взаимодействовать с Азербайджаном и Арменией в любом формате для заключения прочного мирного договора между двумя странами.
В регионе
3 января 2025 г. 14:01
Вашингтон готов работать с Баку и Ереваном в любом формате для заключения мирного договора

Вашингтон готов взаимодействовать с Азербайджаном и Арменией в любом формате для заключения прочного мирного договора между двумя странами.

Как сообщает Report, так Госдеп США ответил на запрос армянской службы «Голоса Америки».

"Правительство США содействует усилиям Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения, которое имеет существенное значение для безопасного и процветающего Южного Кавказа. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, при котором две стороны смогут договориться о том, где могут зафиксировать прогресс", – подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.


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