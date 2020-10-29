Посольство Азербайджана в России: Зачинщики этой провокации будут наказаны

В Москве двое неизвестных разместили на памятнике Муслиму Магомаеву табличку с текстом антиазербайджанской направленности

В Москве двое неизвестных лиц, подойдя к памятнику Муслиму Магомаеву, расположенному в непосредственной близости от административного здания Посольства, разместили у его постамента табличку с текстом антиазербайджанской направленности, закрепив её железными цепями.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в посольстве Азербайджана в России.

Отмечается, что после обнаружения данной таблички, она была незамедлительно ликвидирована.

"По данному факту Посольством было направлено обращение в правоохранительные органы Москвы, которые в оперативном порядке приняли все необходимые меры. Посольство сообщает, что зачинщики данной провокации установлены и будут наказаны по всей строгости закона Российской Федерации", - говорится в заявлении.