О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посольство Азербайджана в России: Зачинщики этой провокации будут наказаны

Посольство Азербайджана в России: Зачинщики этой провокации будут наказаны В Москве двое неизвестных разместили на памятнике Муслиму Магомаеву табличку с текстом антиазербайджанской направленности
В регионе
342
29 октября 2020 г. 17:22
Посольство Азербайджана в России: Зачинщики этой провокации будут наказаны

В Москве двое неизвестных лиц, подойдя к памятнику Муслиму Магомаеву, расположенному в непосредственной близости от административного здания Посольства, разместили у его постамента табличку с текстом антиазербайджанской направленности, закрепив её железными цепями.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в посольстве Азербайджана в России.

Отмечается, что после обнаружения данной таблички, она была незамедлительно ликвидирована.

"По данному факту Посольством было направлено обращение в правоохранительные органы Москвы, которые в оперативном порядке приняли все необходимые меры. Посольство сообщает, что зачинщики данной провокации установлены и будут наказаны по всей строгости закона Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi: Bu təxribatı törədənlər cəzalandırılacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi