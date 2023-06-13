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Валютные ресурсы Ирана за рубежом будут разблокированы в ближайшие недели

Валютные ресурсы Ирана за рубежом будут разблокированы в ближайшие недели Валютные ресурсы Ирана в Южной Корее и других странах будут разблокированы в ближайшие недели.
В регионе
13 июня 2023 г. 15:55
Валютные ресурсы Ирана за рубежом будут разблокированы в ближайшие недели

Валютные ресурсы Ирана в Южной Корее и других странах будут разблокированы в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

"Усилиями министерства иностранных дел и Центрального банка в этой области достигнут хороший прогресс, и мы надеемся увидеть его практические результаты в ближайшие недели", – сказал Хандузи.

Ранее иранские СМИ сообщали о том, что страна вскоре получит более 24 млрд долларов из своих заблокированных средств в Ираке и Южной Корее и ресурсов в Международном валютном фонде (МВФ). По данным агентства ISNA, 7 млрд долларов из общей суммы приходятся на Южную Корею, более 10 млрд – на Ирак. А свыше 6,7 млрд Иран получит по результатам переговоров между главой ЦБ страны и руководством МВФ.

Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц.

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Версия на английском языке Iran’s blocked assets in South Korea, other countries to be released soon

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