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Вакцинация от COVID-19 для населения Грузии будет бесплатной

Вакцинация от COVID-19 для населения Грузии будет бесплатной Вакцина от коронавируса, которую приобретет правительство Грузии, будет бесплатной для населения страны.
В регионе
24 ноября 2020 г. 18:54
Вакцинация от COVID-19 для населения Грузии будет бесплатной

Вакцина от коронавируса, которую приобретет правительство Грузии, будет бесплатной для населения страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, препарат будет доступен для Грузии после того, как Всемирная организация здравоохранения утвердит вакцину.

Руководитель центра отметил, что точная дата доставки вакцины в Грузию пока неизвестна.

Правительство Грузии намерено вакцинировать 20% населения. Соседняя страна уже внесла первоначальный взнос на закупку 1,4 миллиона доз вакцины.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan əhalisi üçün COVID-19 əleyhinə peyvənd ödənişsiz olacaq

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