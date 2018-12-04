Вахтанг Кикабидзе прокомментировал слухи о концерте в России

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал «грязными слухами» информацию о том, что он провел тайное выступление в Санкт-Петербурге за 40 тысяч евро. Об этом сообщает в понедельник, 3 декабря, газета «Квирис палитра», передает Report.

«После 2008 года я в Россию не приезжал. Я не был ни в одном городе этой страны ни ногой, ни рукой, ни задницей!» — заявил артист. Он напомнил, что отказался посещать Россию после вооруженного конфликта в Южной Осетии, который произошел десять лет назад.

Кикабидзе отметил, что состояние здоровья не позволяет ему путешествовать. Актер регулярно посещает больницу, так как проходит процедуру диализа.

Ранее «Экспресс газета» сообщила, что артист тайно приехал в Россию и выступил на закрытой вечеринке в питерском ресторане «Шаляпин». По данным издания, он получил за выступление более трех миллионов рублей.

В августе Вахтанг Кикабидзе был госпитализирован.