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Вахит Киришчи: Эрдоган намерен на G20 обсудить зерновую сделку с Путиным

Вахит Киришчи: Эрдоган намерен на G20 обсудить зерновую сделку с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита Группы двадцати (G20) на Бали и обсудить "зерновую сделку".
В регионе
9 ноября 2022 г. 12:58
Вахит Киришчи: Эрдоган намерен на G20 обсудить зерновую сделку с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита Группы двадцати (G20) на Бали и обсудить "зерновую сделку".

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в эфире телеканала A haber.

Ранее турецкий лидер заявил, что договорился с главой РФ о возможности направить бесплатно российское зерно и удобрения в беднейшие страны Африки.

"Детали по этому вопросу президент Эрдоган, как известно, в предстоящую неделю, в Индонезии состоится саммит лидеров G-20, там, на встрече с Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится", - поделился Киришчи.

Саммит Группы двадцати (G20) пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

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Версия на английском языке Erdogan, Putin might meet in Indonesia
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İndoneziyada Putinlə görüşə bilər

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