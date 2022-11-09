Вахит Киришчи: Эрдоган намерен на G20 обсудить зерновую сделку с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита Группы двадцати (G20) на Бали и обсудить "зерновую сделку".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита Группы двадцати (G20) на Бали и обсудить "зерновую сделку".

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в эфире телеканала A haber.

Ранее турецкий лидер заявил, что договорился с главой РФ о возможности направить бесплатно российское зерно и удобрения в беднейшие страны Африки.

"Детали по этому вопросу президент Эрдоган, как известно, в предстоящую неделю, в Индонезии состоится саммит лидеров G-20, там, на встрече с Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится", - поделился Киришчи.

Саммит Группы двадцати (G20) пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.