Вахдет Султан–заде: Сердар Бердымухамедов продолжит вести народ Туркменистана к высоким целям

Вахдет Мамедага оглы Султан–заде, профессиональный дипломат. Более 50 лет работал в МИД Азербайджанской ССР, Российской Федерации, Азербайджанской Республики на различных руководящих должностях – начальником протокола, консульской службы, информации и пе

Вахдет Мамедага оглы Султан–заде, профессиональный дипломат. Более 50 лет работал в МИД Азербайджанской ССР, Российской Федерации, Азербайджанской Республики на различных руководящих должностях – начальником протокола, консульской службы, информации и печати, Управления стран Организации Исламской Конференции, советником министерства по вопросам Ближнего и Среднего Востока, советником Консульского Управления МИД Азербайджана.

Приказом по МИД был назначен консулом Генконсульства Азербайджанской Республики в Тебризе, и более трех лет числился советником посольства Азербайджана в Москве (несостоявшиеся поездки). Более 28 лет работал в Афганистане, Иране, Турции и Туркменистане, начиная от атташе до чрезвычайного и полномочного посла.

В 1984 году присужден дипломатический ранг Советника 1-го класса, в 2009 году Указом президента Азербайджанской Республики присужден дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Указом президента Ильхaма Aлиeва в 2010 году Вахдет Султан-заде был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Туркменистане (в возрасте 75 лет), а через 5 лет - одновременно и послом в Афганистане (в возрасте 80 лет).

Награжден медалями СССР, Туркменистана, ТЮРКСОЙ и ООН. Участвовал в организации, подготовке и проведении Саммитов стран – членов ОИК в Касабланке (Марокко, 1994 г.) и Тегеране (Иран, 1997 г.). С различными миссиями находился в Индонезии, Пакистане, Эфиопии, Мексике и других странах.

Report представляет интервью с Вахдетом Мамедага оглы Султан–заде

- Уважаемый Вахдет муаллим, в свете последних событий в регионе, а именно выборов президента страны в братском Туркменистане хотели бы получить от вас, как от мудрого профессионала и Дипломата с большой буквы представление ситуации.

- Спасибо за ваши слова, мне очень приятно видеть вас здесь сегодня.

Знаете, я часто называю дипломатию "профессией политических рисков" — мы определяем, анализируем риски, исходящие от других политических систем или стран, и стараемся этими рисками управлять, наравне с этим так же выстраиваем схемы долгосрочных плодотворных и теплых взаимоотношений между странами.

Дипломаты используют и журналистские навыки: наблюдают за происходящим, выслушивают и передают различные точки зрения. Они должны уметь четко и коротко излагать мысли в письменном виде, объясняя коллегам, что же происходит в других странах. В идеале дипломаты должны быть эдакими футурологами – пытаться предсказать ход событий и их влияние на наши национальные интересы.

Будучи представителем нашей великой страны, я могу с гордостью и уверенностью сказать, что Азербайджанская Республика является одним из самых надежных партнёров Туркменистана во всех сферах межгосударственного сотрудничества и за последние несколько лет отношения между двумя странами расширились и вышли на новый качественный уровень. Об этом наглядно свидетельствуют неоднократные встречи на высоком уровне глав государств Туркменистана и Азербайджанской Республики, в рамках которых был подписан ряд важных двусторонних документов, дополняющих нормативно-правовую базу сотрудничества между двумя дружественными странами. Что касается конкретных цифр, то за последние четыре года было подписано более 50 двусторонних документов. Это еще раз подтверждает, что взаимовыгодные отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой находятся на высоком уровне.

В первую очередь это все заслуга президентов двух стран, ведь каждый из них вложил колоссальный труд в создание и развитие плодотворного сотрудничества.

Говоря конкретно о Туркменистане, я бы хотел заострить внимание на Гурбангулы Бердымухамедове, который является не просто блестящим политиком, думающем о Туркменистане и его народе, но и имеет не менее состоявшуюся творческую сторону. Аркадаг является автором целого ряда книг и научных работ, коих уже более 50. К слову, книгу "Внук, воплощающий мечту деда", выпущенную в 2010 году, мне посчастливилось перевести на азербайджанский язык. Презентация книги прошла в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Говоря о профессионализме Г. Бердымухамедова, достаточно взять во внимание как минимум события последних лет. Например, в августе 2018 года состоялось подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей основы многостороннего взаимодействия и началом нового этапа сотрудничества на Каспии, в том числе, в энергетической сфере. Это является основным документом для сотрудничества во всех направлениях на Каспии.

Как я считаю, основой этого подписания стал визит 8 августа 2017 года Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, где была подписана "Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном".

22 ноября 2018 года состоялся официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан. Главы государств подписали "Совместное заявление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова". Главы государств поддержали создание туркмено-азербайджанской Совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики для оперативного решения вопросов транспортировки транзитных, а также экспортно-импортных грузов Туркменистана и Азербайджанской Республики.

Отмеченные мной действия и регулярные встречи привели к логическому завершению 21 января 2021 года, когда произошло подписание Меморандума о совместном развитии углеводородного месторождения "Достлуг" ("Дружба") в Каспийском море.

Отдельной темы общения достойна работа Гурбангулы Бердымухамедова с международными организациями и институтами. Относительно недавно 10 июня 2021 года в Конференц-зале Дома ООН в Ашхабаде прошло торжественное мероприятие, посвящённое началу деятельности в Туркменистане представительства Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Усилиями Гурбангулы Бердымухамедова ежегодно проводились международные форумы, Туркменистан участвует в мероприятиях глобального масштаба, организованных ООН, Евросоюзом, ОБСЕ, Советом Европы, СНГ, Стран членов движения неприсоединения и др.

Сегодня в Туркменистане начинается новая эпоха, к "штурвалу" правления пришел более молодой и в силу возраста энергичный патриот своей Родины – Сердар Бердымухамедов.

В первую очередь хочу поздравить самого новоизбранного президента с этой важной и ответственной должностью! Нисколько не сомневаюсь, что, будучи сыном великого "Аркадага" Гурбангулы Бердымухамедова, Бердымухамедов Сердар продолжит вести народ Туркменистана к высоким целям и достижениям, развивать и поднимать на новый уровень культуру, экономику и политику страны!