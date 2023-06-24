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"Вагнеровцы" пригрозили генералу РФ Суровикину расправой

"Вагнеровцы" пригрозили генералу РФ Суровикину расправой В ЧВК "Вагнер" предупредили генерала армии РФ Сергея Суровикина, который ранее записал обращение к "вагнеровцам".
В регионе
24 июня 2023 г. 02:44
Вагнеровцы пригрозили генералу РФ Суровикину расправой

В ЧВК "Вагнер" предупредили генерала армии РФ Сергея Суровикина, который ранее записал обращение к "вагнеровцам".

Как передает Report, сообщение размещено на одном из Telegram-каналов ЧВК.

В частности отмечается, что "генералы, которые обращаются к музыкантам (прозвище "вагнеровцев" - ред.) с призывами остановиться уже фактически подписали себе приговор".

"Трибунал обязательно будет. Суровикин еще ответит за сдачу Херсона", - говорится в публикации.

Ранее один из командующих подразделениями российских войск в Украине, генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом остановиться и подчиниться руководству государства.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал Пригожин.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

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Версия на азербайджанском языке “Vaqner”çilər Rusiya generalı Surovikini qisasla hədələyiblər

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