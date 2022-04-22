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Вагит Алекперов назвал причину ухода с поста главы "Лукойла"

Вагит Алекперов назвал причину ухода с поста главы "Лукойла" Персональные санкции Великобритании и Австралии мешают работе "Лукойла", это стало причиной ухода из компании.
В регионе
22 апреля 2022 г. 19:42
Вагит Алекперов назвал причину ухода с поста главы Лукойла

Персональные санкции Великобритании и Австралии мешают работе "Лукойла", это стало причиной ухода из компании.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Вагита Алекперова.

В заявлении отмечается, что Алекперов не планирует покидать Россию и продолжит заниматься социальными проектами.

21 апреля Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл", объявил о решении покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров.

Ранее В. Алекперов попал под санкции Великобритании.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Ələkbərov "LUKOYL"un rəhbərliyindən istefasının səbəbini açıqlayıb

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