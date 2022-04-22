Вагит Алекперов назвал причину ухода с поста главы "Лукойла"

Персональные санкции Великобритании и Австралии мешают работе "Лукойла", это стало причиной ухода из компании.
Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Вагита Алекперова.
В заявлении отмечается, что Алекперов не планирует покидать Россию и продолжит заниматься социальными проектами.
21 апреля Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл", объявил о решении покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров.
Ранее В. Алекперов попал под санкции Великобритании.