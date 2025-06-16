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Ваге Ованнисян: Армения рассматривает разные сценарии развития экономики в связи с конфликтом Израиля и Ирана

Ваге Ованнисян: Армения рассматривает разные сценарии развития экономики в связи с конфликтом Израиля и Ирана Армения рассматривает разные, в том числе рисковые, сценарии развития экономики в связи с ирано-израильским конфликтом.
В регионе
16 июня 2025 г. 13:34
Ваге Ованнисян: Армения рассматривает разные сценарии развития экономики в связи с конфликтом Израиля и Ирана

Армения рассматривает разные, в том числе рисковые, сценарии развития экономики в связи с ирано-израильским конфликтом.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

"Что касается эскалации между Ираном и Израилем, то определенные процессы могут негативно повлиять на нас. Но есть и факторы, которые могут позитивно повлиять на нас. Многое зависит от степени этой эскалации и ее продолжительности, возможны разные варианты развития ситуации", - сказал он.

По его словам, ирано-израильский конфликт может повлиять на поставки, поскольку часть логистики Армении также связана с поставками из Ирана, они могут быть нарушены, продлены, подорожать и т. д.

"Конечно, наши партнеры в Минэкономики изучают, как ситуация может повлиять на логистические маршруты, не говоря уже о более негативных сценариях. К примеру, если ситуация обострится настолько, что международные инвесторы в связи с конфликтом начнут считать рискованными и вложения в Армении. Это отразится и на наших процентных ставках. Но, повторюсь, нужно следить за событиями", - заявил он.

Министр добавил, что при высоком риске для экономики Армении имеется сценарий замедления экономического роста до 1,3%.

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Версия на английском языке Vahe Hovhanissyan: Armenia evaluating economic scenarios amid Iran-Israel conflict
Версия на азербайджанском языке Ermənistan İsrail və İran münaqişəsi ilə əlaqədar iqtisadi inkişafın müxtəlif ssenarilərini nəzərdən keçirir

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