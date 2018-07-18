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    Ваези: Трамп восемь раз просил иранскую делегацию о встрече с Роухани

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Президент США Дональд Трамп восемь раз просил иранскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года о встрече с президентом Ирана  Хасаном Роухани". 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс",  об этом заявил глава администрации иранского президента Махмуд Ваези.

    "В ходе прошлогоднего визита Роухани в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, Трамп просил иранскую делегацию восемь раз о проведении встречи с президентом", - заявил Ваези журналистам.

    Информации из США по поводу запроса к Ирану от Трампа о встрече пока не поступало. Роухани и Трамп ни разу не проводили личные встречи в качестве лидеров стран.

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