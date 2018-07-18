Ваези: Трамп восемь раз просил иранскую делегацию о встрече с Роухани

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Президент США Дональд Трамп восемь раз просил иранскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года о встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани".

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава администрации иранского президента Махмуд Ваези.

"В ходе прошлогоднего визита Роухани в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, Трамп просил иранскую делегацию восемь раз о проведении встречи с президентом", - заявил Ваези журналистам.

Информации из США по поводу запроса к Ирану от Трампа о встрече пока не поступало. Роухани и Трамп ни разу не проводили личные встречи в качестве лидеров стран.