В зоне стихийного бедствия на курорте Шови спасатели расширили поисковые работы

Ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия на курорте Шови расширен, спасатели на данный момент работают в девяти местах.

Ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия на курорте Шови расширен, спасатели на данный момент работают в девяти местах.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил замглавы Департамента по связям с регионами администрации правительства Грузии Мераб Гамкрелидзе.

По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. В связи с этим был объявлен траур. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей.

"К сожалению, никаких новшеств в связи с поисковыми работами у нас нет. За сутки не найдены ни тела, ни живые люди. Сегодня начинается обработка нового места. Получается, что мы работаем в девяти местах, – сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что начинаются работы в достаточно сложном месте как в плане глубины, так и масштаба, ожидается, что будут обнаружены автомобили или тела погибших.

Спецтехника шестой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано более 100 единиц спецтехники, из них 86 задействованы в поисковых работах. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры.