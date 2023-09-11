В зоне бедствия на западе Грузии за сутки спасены семь человек

Грузинские спасатели продолжают работать в чрезвычайном режиме в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия - накануне поздно ночью им удалось вывести еще семь граждан из села Циагубани Ланчхутского района.

Грузинские спасатели продолжают работать в чрезвычайном режиме в зоне стихийного бедствия в регионе Гурия - накануне поздно ночью им удалось вывести еще семь граждан из села Циагубани Ланчхутского района.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил мэр района Александр Саришвили.

Спасателям удалось перевести на безопасное место более 200 человек, среди которых дети и подростки. Местные власти расселили 110 человек по гостиницам.

"На данном этапе восстановлены все сельские дороги, ведущие от административных единиц к центру. Осталось привести в порядок внутренние сельские дороги. Безусловно, работы продолжаются", – сказал он.

Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в регионе Гурия в Западной Грузии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Пострадали села Ланчхутского и Озургетского районов. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков.