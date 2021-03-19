В жилом доме в России произошел взрыв, есть погибшие

Мощный взрыв прогремел в одной из девятиэтажек в подмосковных Химках. Причиной взрыва стал бытовой газ. Об этом сообщает российское бюро Report.

Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате взрыва в доме в Химках. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибло три человека, еще четыре пострадали. Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи. На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация", - сказали в пресс-службе.

Причиной взрыва мог стать невыключенный газ в квартире.

12:45

Мощный взрыв прогремел в одной из девятиэтажек в подмосковных Химках. Причиной взрыва стал бытовой газ. Об этом сообщает российское бюро Report.

После хлопка произошло возгорание в пяти квартирах. Далее обрушились межквартирные перегородки.

В результате взрыва, погиб мужчина. На месте взрыва в жилом обнаружен ребенок без признаков жизни. Число пострадавших выросло до трех.

В настоящее время пожар в жилом доме в Химках после взрыва бытового газа локализован.