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В жилой дом по проспекту Лобановского в Киеве попал снаряд

В жилой дом по проспекту Лобановского в Киеве попал снаряд В Киеве в многоэтажный дом по проспекту Лобановского 6 а попал снаряд, предварительно жертв и пострадавших нет.
В регионе
26 февраля 2022 г. 10:58
В жилой дом по проспекту Лобановского в Киеве попал снаряд

В Киеве в многоэтажный дом по проспекту Лобановского 6 а попал снаряд, предварительно жертв и пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил ГСЧС.

"26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновского 6 А произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж)", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.

В сообщении указывается: "Предварительно жертв и пострадавших нет. Производится эвакуация"

От ГСЧС привлечены 12 человек и 3 единицы техники.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", предположительно в дом попала крылатая ракета.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevdə yaşayış binasına ağır texnika ilə atəş açılıb

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