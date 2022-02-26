В жилой дом по проспекту Лобановского в Киеве попал снаряд

В Киеве в многоэтажный дом по проспекту Лобановского 6 а попал снаряд, предварительно жертв и пострадавших нет.

В Киеве в многоэтажный дом по проспекту Лобановского 6 а попал снаряд, предварительно жертв и пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил ГСЧС.

"26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновского 6 А произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж)", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.

В сообщении указывается: "Предварительно жертв и пострадавших нет. Производится эвакуация"

От ГСЧС привлечены 12 человек и 3 единицы техники.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", предположительно в дом попала крылатая ракета.