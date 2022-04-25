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В жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге произошел взрыв на лестнице

В жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге произошел взрыв на лестнице Взрыв произошел на лестничной клетке в жилом доме в Санкт-Петербурге.
В регионе
25 апреля 2022 г. 10:48
В жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге произошел взрыв на лестнице

Взрыв произошел на лестничной клетке в жилом доме в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства. Эвакуированы 66 жильцов подъезда, включая 18 детей, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Пожара после взрыва не произошло, однако повреждены двери лифта, выбиты стекла, а на фасаде трех последних этажей образовалась трещина. Ведется обследование дома, чтобы определить, могут ли в нем дальше проживать люди. Эвакуированные размещены в ПВР на базе школы.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada yaşayış binasında partlayış olub

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