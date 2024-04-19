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В Женеве впервые пройдет "Тюркская неделя"

В Женеве впервые пройдет "Тюркская неделя" В Женеве с 22 по 25 апреля впервые пройдет "Тюркская неделя".
В регионе
19 апреля 2024 г. 19:58
В Женеве впервые пройдет Тюркская неделя

В Женеве с 22 по 25 апреля впервые пройдет "Тюркская неделя".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Организацию Тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия будет организована "Выставка тюркского мира", состоящая из картин и других работ известных художников тюркского мира.

Было отмечено, что выставка пройдет в одной из галерей Женевы до 3 мая 2024 года.

Отметим, что сегодня генеральный секретарь ОТГ посол Кубанычбек Омуралиев встретился с аккредитованными в Женеве постоянными представителями государств-членов организации и обсудил с ними последние приготовления перед этим первым мероприятием "Тюркской недели".

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Версия на английском языке ФотоGeneva to host Turkic Week for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоCenevrədə ilk "Türk Həftəsi" keçiriləcək

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