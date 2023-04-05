В Женеве пройдет очередной раунд переговоров с участием представителей Грузии и России

Очередной, 57-й, раунд международных женевских переговоров с участием грузинской и российской сторон состоится 5 апреля.

Очередной, 57-й, раунд международных женевских переговоров с участием грузинской и российской сторон состоится 5 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает грузинская телекомпания "Имеди".

В них также примут участие представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ, а также де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона.

Очередной раунд переговоров должен был состояться в феврале, но, по словам специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, его пришлось отложить.

Предыдущий раунд состоялся 5 октября 2022 года.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

Диалог между странами поддерживается в рамках международных женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.