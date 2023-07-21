В зерновом терминале Одесской области произошел пожар из-за ракетных атак ВС РФ

В результате ракетной атаки ВС РФ произошел взрыв и пожар на зерновом терминале в Одесской области. Из-за взрыва пострадали два человека.

В результате ракетной атаки ВС РФ произошел взрыв и пожар на зерновом терминале в Одесской области. Из-за взрыва пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"И этот террор, несомненно, связан с "зерновой сделкой"... Этой ночью противник попал в агропредприятие Одесской области, где пытался уничтожить запасы зерна", - сказала она.

По ее словам, ВС РФ атаковали ракетами типа "Калибр", они летели на очень низкой высоте, поэтому попадание произошло фактически с сигналом воздушной тревоги.

"Сначала выпустили две ракеты. И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, был нанесен новый удар. Повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники", - отметила она.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, это четвертая за неделю атака на Одесскую область. Он подтвердил попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.