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В зерновом терминале Одесской области произошел пожар из-за ракетных атак ВС РФ

В зерновом терминале Одесской области произошел пожар из-за ракетных атак ВС РФ В результате ракетной атаки ВС РФ произошел взрыв и пожар на зерновом терминале в Одесской области. Из-за взрыва пострадали два человека.
В регионе
21 июля 2023 г. 10:10
В зерновом терминале Одесской области произошел пожар из-за ракетных атак ВС РФ

В результате ракетной атаки ВС РФ произошел взрыв и пожар на зерновом терминале в Одесской области. Из-за взрыва пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"И этот террор, несомненно, связан с "зерновой сделкой"... Этой ночью противник попал в агропредприятие Одесской области, где пытался уничтожить запасы зерна", - сказала она.

По ее словам, ВС РФ атаковали ракетами типа "Калибр", они летели на очень низкой высоте, поэтому попадание произошло фактически с сигналом воздушной тревоги.

"Сначала выпустили две ракеты. И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, был нанесен новый удар. Повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники", - отметила она.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, это четвертая за неделю атака на Одесскую область. Он подтвердил попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

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Версия на английском языке Russian missiles hit grain warehouses in Odesa Oblast
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Odessada taxıl terminalını atəşə tutub, 100 ton noxud və 20 ton arpa məhv olub

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