В землетрясении в Иране пострадало почти 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Керман на востоке Ирана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В некоторых деревнях нарушено электро- и водоснабжение, несколько домов получили серьезные повреждения.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 12:13 по местному времени (12:43 по Баку). Эпицентр подземных толчков находился примерно в 49 км к северу от города Керман - административного центра одноименной провинции. Очаг залегал на глубине 12 км.

***14:26

В Иране произошло землетрясение силой 6,2 балла.

Как сообщает Report, информацию распространил сейсмологический центр Тегеранского университета.

Землетрясение произошло днем.

Эпицентр подземных толчков располагался в поселке Хеждак юго-западной провинции Кирман на глубине 10 км.

Распространена информация, что на место происшествия привлечены спасатели и бригады врачей.