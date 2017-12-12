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    В землетрясении в Иране пострадало почти 20 человек - ОБНОВЛЕНО

    Землетрясение произошло днем

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Керман на востоке Ирана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    В некоторых деревнях нарушено электро- и водоснабжение, несколько домов получили серьезные повреждения.

    По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 12:13 по местному времени (12:43 по Баку). Эпицентр подземных толчков находился примерно в 49 км к северу от города Керман - административного центра одноименной провинции. Очаг залегал на глубине 12 км.

    ***14:26

    В Иране произошло землетрясение силой 6,2 балла.

    Как сообщает Report, информацию распространил сейсмологический центр Тегеранского университета.

    Землетрясение произошло днем.

    Эпицентр подземных толчков располагался в поселке Хеждак юго-западной провинции Кирман на глубине 10 км.

    Распространена информация, что на место происшествия привлечены спасатели и бригады врачей.

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