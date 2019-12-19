В здании военного комиссариата в Ереване произошло обрушение, есть пострадавший

19 декабря в МЧС Армении поступило сообщение о том, что в двухэтажном здании военного комиссариата в Ереване произошло обрушение, есть пострадавший и необходима помощь спасателей, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван, спасательный отряд центра по осуществлению спасательных работ особого назначения управления спасательных сил.

Выяснилось, что обрушился пол одной из комнат на первом этаже.