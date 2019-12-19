В здании военного комиссариата в Ереване произошло обрушение, есть пострадавший

19 декабря в МЧС Армении поступило сообщение о том, что в двухэтажном здании военного комиссариата в Ереване произошло обрушение, есть пострадавший и необходима помощь спасателей, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван, спасательный отряд центра по осуществлению спасательных работ особого назначения управления спасательных сил.
Выяснилось, что обрушился пол одной из комнат на первом этаже.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости