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В здании военного комиссариата в Ереване произошло обрушение, есть пострадавший

​В здании военного комиссариата в Ереване произошло обрушение

19 декабря  в  МЧС Армении поступило сообщение о том, что в двухэтажном здании военного комиссариата  в Ереване произошло обрушение, есть пострадавший и необходима помощь спасателей, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван, спасательный отряд центра по осуществлению спасательных работ особого назначения управления спасательных сил.

Выяснилось, что обрушился пол одной из комнат на первом этаже.

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