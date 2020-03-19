​В здании правительства Армении вспыхнул пожар

Пожар произошел в четверг поздно вечером в здании правительства Армении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

"Девятнадцатого марта на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже здания правительства", - говорится в сообщении на сайте МЧС Армении.

Там же отмечается, что на место были направлены четыре пожарные команды, оперативная группа по организации противопожарных и спасательных работ, а также опергруппа Национального центра кризисного управления. Была задействована автолестница.

"Выяснилось, что в первом корпусе правительственного здания горело офисное имущество. Пожар был локализован 22:31 (бакинское время), потушен в 23:44 (бакинское время)", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.