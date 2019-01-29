В здании правительства Армении произошел пожар

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В здании правительства Армении произошло возгорание. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС Армении.

На место пожара направились шесть пожарных расчетов.

Оказалось, что возгорание произошло в одной из приемных.

Пожар удалось потушить. Частично сгорела мебель в приемной.

Причины пожара устанавливаются.