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    В здании правительства Армении произошел пожар

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В здании правительства Армении произошло возгорание. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС Армении.

    На место пожара направились шесть пожарных расчетов. 

    Оказалось, что возгорание произошло в одной из приемных. 

    Пожар удалось потушить. Частично сгорела мебель в приемной.

    Причины пожара устанавливаются. 

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