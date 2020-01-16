В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба, в результате которой умер судебный пристав и пострадала женщина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.

"Мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок", - сообщили в пресс-службе. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

"Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная", - сказал собеседник агентства. По его словам, ожидается, что операция будет длиться несколько часов. Женщине в лицо попала дробь, также она получила ранение нижних конечностей.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что стрельбу, скорее всего, устроил подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями.

"Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля", - сообщил собеседник агентства. По его словам, стрелявший - мужчина 1975 года рождения.