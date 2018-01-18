В здании мэрии Тбилиси произошел пожар

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В здании мэрии Тбилиси cегодня утром произошел пожар, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
Пожар возник на 13-м этаже здания.
Как сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, горел инвентарь мэрии.
На месте была мобилизована одна группа пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар ликвидирован.
В результате инцидента сгорело несколько квадратных метров площади. О пострадавших не сообщается.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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