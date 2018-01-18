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    В здании мэрии Тбилиси произошел пожар

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В здании мэрии Тбилиси cегодня утром произошел пожар, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Пожар возник на 13-м этаже здания. 

    Как сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, горел инвентарь мэрии.

    На месте была мобилизована одна группа пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар ликвидирован.

    В результате инцидента сгорело несколько квадратных метров площади. О пострадавших не сообщается.

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