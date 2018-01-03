В здании ИВ в Армении прогремел мощный взрыв

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В административном здании в селе Мец Парни Лорийской области Армении прогремел мощный взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда.

Выяснилось, что из-за взрыва частично обрушились перегородки (около 140 кв.м) в здании, построенном в 2012 году, а также выбило стекла в окнах.

Информация об инциденте была передана представителям Министерства территориального управления и развития и Госкомитета по градостроительству в Наццентре кризисного управления, а также директору Национального центра технической безопасности Армении.