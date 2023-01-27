В здании Федеральной таможенной службы России проходят обыски

Обыски проходят в пятницу в здании Федеральной таможенной службы России по делу начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева, задержанного в Москве по подозрению в коррупции.

Обыски проходят в пятницу в здании Федеральной таможенной службы России по делу начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева, задержанного в Москве по подозрению в коррупции.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС. Изымается документация, представляющая интерес для следствия", - сказал собеседник агентства.

В ФТС подтвердили факт проведения следственных действий. "Факт задержания подтверждаем. Идут следственные действия", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, начальник центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрий Васильев. По предварительной информации был задержан по подозрению во взяточничестве и хищении при выполнении господрядов.