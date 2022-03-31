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В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов

В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов Десантные штурмовые войска Вооруженных сил Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожской области освободили в области сразу пять населенных пунктов.
В регионе
31 марта 2022 г. 14:27
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов

Десантные штурмовые войска Вооруженных сил Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожской области освободили в области сразу пять населенных пунктов.

Как передает Report, об этом командование ДШВ ВСУ сообщило на своей официальной странице в Facebook.

"Украинские бойцы смогли отбить в Запорожской области села Затишье, Малиновку, Зеленый Гай, Червоное и поселок Веселое. Большинство из этих населенных пунктов расположены в Гуляйпольском районе. Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли", — заявили в командовании ДШВ ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Zaporejyedə daha 5 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib

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